Forum, Eleonora Giorgi e la sorpresa (commovente) al figlio Paolo Ciavarro: «La chemio è devastante»

Eleonora Giorgi ha sconvolto i suoi fan quando un paio di mesi fa ha rivelato di aver scoperto di avere il tumore al pancreas, una malattia che non ti lascia scampo, ma lei è pronta ad affrontare tutto. I cicli di chemioterapia, le cure, i cambiamenti del suo corpo e della sua mente che saranno messi a dura prova, Eleonora è pronta perché lei vuole aggrapparsi alla vita per suo nipote, Gabriele, e per vedere il figlio Paolo Ciavarro sposarsi con la compagna Clizia Incorvaia.

Eleonora Giorgi ha sorpreso suo figlio Paolo negli studi di Forum e lui, commosso, non se lo aspettava proprio.

Eelonora Giorgi ha rivelato in alcuni aggiornamenti su Instagram come stanno procedendo le cure e le chemioterapie a cui si sta sottoponendo.

«Ciao amici, è molto tempo che non vi do notizie, ma vi ringrazio per gli incoraggiamenti e per i messaggi. Non ci siamo sentiti per molto perché i cicli di chemio non sono uno scherzo e anche se riesco, a volte ad andare dalla mia amata Myrta Merlino, però è molto tosta.

Chiunque lo faccia, lo sa perché è devastante, nonostante io abbia un supporto medico infermieristico fantastico perché mi danno la vitamina C, antinausea eccetera. Ma ci sono dei giorni in cui sei talmente spossato che ti sembra di avere dei piombi nelle scarpe. In cui anche il tragitto dalla camera alla cucina mi viene il fiatone e la nebbia nel cervello. Insomma, ci vuole pazienza, è motlo dura. Lo sappiamo tutti. Adesso sono alla fine dei 2,3 giorni terribili, ma noi dobbiamo mantenere un po' di vanità, devo essere bella. Venerdì ho un nuovo ciclo di chemio e spero di stare con il mio nipotino Gabriele e se va tutto bene penso che tornerò da Myrta Merlino», ha detto Eleonora in un video postato su Instagram in cui voleva aggiornare i suoi fan sulla sua salute.