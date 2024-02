Elisabetta Gregoraci, scontro in diretta con la giornalista che boccia il suo programma: «Dai, dammi un 3! Non sei oggettiva!»

Elisabetta Gregoraci è stata ospite di TvTalk su Rai 3 per parlare del nuovo programma che conduce con Gigi e Ross, "Mad in Italy". Tra i vari opinionisti era presente in studio anche la giornalista Grazia Sambruna con la quale ha avuto un diverbio molto acceso a causa del commento sulla conduzione della showgirl e del voto nella sua pagella.

Lo scontro in diretta

«Non ti promuovo la prossima puntata», ha detto Grazia Sambruna a Elisabetta Gregoraci, alludendo alle pagelle che scrive per il Corriere della Sera. La showgirl non avrebbe preso bene questa frecciatina, alla quale ha risposto prontamente: «Non fa niente, non fa niente, non mi aspetto nulla. Vado avanti lo stesso, anche il fatto che tu lo abbia detto senza vedere la puntata fa capire che sei prevenuta ancora prima del tempo. Va bene così. Non sei obiettiva nel dare le recensioni».

Ma non è finita qui perché tra le due le frecciatine sono continuate. Grazia ha rincarato la dose: «La mia era una battuta, io non vedo l’ora che Elisabetta Gregoraci mi strabili in televisione! Io non vedo l’ora di metterti 8!»

Alché Gregoragi ha risposto stizzita: «Il fatto che tu dica che non mi promuovi quando mi avevi promosso ieri.

Ma non importa! Tutto questo prima ancora che tu veda la puntata! Fa capire realmente che non sei oggettiva nel dare i giudizi. Fine. Punto. Dammi un 3! Me lo metto da sola il 3, non l’ho mai avuto nella mia vita ma da te lo accetto».

Lo scontro si è concluso con la giornalista che ha chiuso dicendo: «Ma io spero lei possa vivere pacificamente e serenamente con le mie bocciature, ci mancherebbe, è la mia umile opinione. Ci manca solo che ne faccia una malattia».