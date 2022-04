Enrico Papi, Big Show e polemiche: il pubblico ha visto un dettaglio “sospetto”

Debutto con un po' di polemica per Enrico Papi. La terza edizione di Big Show, cominciata ieri sera 8 aprile, ha scatenato diverse reazioni. Il varietà, trasmesso su Canale 5, ha visto il ritorno di Papi sulla rete Mediaset, dopo l’esperienza a TV8. Già dalla prima puntata, il pubblico si è nettamente diviso tra chi ha apprezzato lo show e chi no: su Twitter impazzano i commenti.

In particolare, ha fatto scalpore una ragazza che ha preso parte allo show e, secondo le regole del programma, sarebbe dovuta essere ignara di salire sul palco dello show, perchè pescata per strada. Infatti, la ragazza è una rider di una pizzeria e pensava di stare per consegnare delle pizze ad un convegno. Scesa dall’auto con le pizze in mano, e con la mascherina, è stata però accolta da Papi che le ha fatto capire di essere stata “vittima” del programma.

La ragazza si è trovata quindi sul palco, dove il cantante Gigi D'Alessio, ospite, le ha dedicato un medley. Un dettaglio, però, non è sfuggito al pubblico. La rider ha chiesto più volte a Papi se potesse togliere la mascherina e il conduttore le ha detto subito di sì. Ma, secondo il protocollo Covid, avrebbe dovuto fare un tampone prima di sbarcare sul palco. Ecco che, i telespettatori si sono chiesti se fosse tutto organizzato e quindi la ragazza si era già sottoposto a tampone o se non sono state prese le dovute precauzioni anti covid.

Il fatto che abbiano consentito l’accesso in studio a una ragazza a cui hanno tolto la mascherina, nonostante i protocolli, implica che in giornata sia stata tamponata. È evidente che lei fosse al corrente di quel che avrebbe fatto e che il programma sia organizzato. #BigShow — DeafeningDarkness (@buioassordante) April 8, 2022

E così, su Twitter impazzano i commenti. Alcuni telespettatori non hanno creduto che la ragazza fosse davvero sorpresa:

C'è la sensazione che chi riceve la sorpresa non sia affatto sorpreso della sorpresa #BigShow — esaurito (@esaurito0o) April 8, 2022

Anche su Papi c'è una netta distinzione tra chi lo elogia e lo reputa sottovalutato nonostante il suo talento palese anche per aver portato una ventata di freschezza.

Enrico Papi è il presentatore più sottovalutato della storia della televisione. È bravo, simpatico, brillante. Su TV8 era sprecato. #BigShow — 𝒱𝒶𝓁𝑒𝓆𝓊𝒾𝓃𝓃 (@sfavillotta) April 8, 2022