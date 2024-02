Enzo Iacchetti ricorda Maurizio Costanzo: «La sua scomparsa mi ha distrutto, sembra ci sia ancora. Se gli piacevi sfondava le porte per te»

«Sembra che ci stia ancora. Per me c'è ancora lo vedi lì è ancora lì, però non c'è a botta calda ero distrutto veramente anche perché il rapporto con lui è durato 31 anni». Enzo Iacchetti torna a Verissimo per ricordare l'amico Maurizio Costanzo, morto lo scorso 24 febbraio 2023. «Mi adorava, mi ha adorato subito. Non avevo molto materiale, ma impazziva per le mie battute. Per me è stata una spalla gigantesca. Se gli piacevi, sfondava le porte per te».

Iacchetti ricorda Costanzo a Verissimo

Enzino, così lo chiamava Costanzo, ha sofferto molto per la morte del giornalista. «Mi ha dato tanti consigli belli il mio timore era quello di ripetermi in tv e lui mi chiedeva le stesse canzoncine della puntata prima e io dicevo “ma le abbiamo fatte e lui diceva “non ti preoccupare perché non c e mai la stessa gente che guarda la tv e chi l'ha sentita la sentira volentieri perche era una canzone simpatica”» Per Iacchetti Costanzo era un padre è stato lui a scoprirlo e a volerlo al Maurizio Costanzo Show.

L'aneddoto con la mamma

«Poi portai la mamma una volta a vedermi a Roma, lei non aveva mai preso l'aereo e e quando eravamo in quota lei dice“ Non ho paura sono contenta perché adesso ho vsto dove abita il Signore” era una donna molto credente»

Il comico continua a ricordare la mamma: «Alla sera è venuta in trasmissione per assistere alla regsitrazione quando ho fatto le mie canzoncine Maurizio ha detto “Abbiamo in prima fila la mamma del signor Enzino, lei è diventata viola».

Un talento quello di Iacchetti che non è stato capito da tutti subito: «Al paese questa cosa non l'avevano presa bene le dicevano che cantavo delle sciocchezze e lei mi diceva “ma perchè non canti una canzone seria” e io le dicevo di no perché volevo fare il comico così lei cambiò negozio perchè la prendevano in giro, poi quando diventai co-conduttrice con Lorella Cuccarini lei andò con la pelliccia in quel market. Per me lei e lui sono ancora vivi».

Enzo Iacchetti ha ricostruito anche l’incontro in cui Maurizio Costanzo lo presentò ai suoi figli: «Fu dopo l’attentato a lui e Maria De Filippi. Lui voleva vederci in una situazione normale, perché i figli volevano vederci, quindi organizzò una spaghettata in una trattoria. Era fantastico da vedere»