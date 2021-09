«Escort al Grande Fratello Vip», il retroscena sull'influencer: due ex concorrenti confermano

«Escort al Grande Fratello Vip», è l'indiscrezione 'bomba' sganciata in questi giorni che ha trovato la conferma da parte di due ex concorrenti del reality. «A Milano gira voce che la bellissima concorrente del Grande Fratello Vip nasconda con il suo lavoro da 'influencer' un'altra professione: escort d'alto bordo. Vola spesso in Turchia dove incassa cifre molto elevate», si legge sul sito Dagospia. Una rivelazione che ha subito scatenato la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati