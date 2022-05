Eurovision 2022, per la Polonia canta Ochman: storia del cantante scappato negli Usa

È Ochaman il cantante in gara agli Eurovision 2022 che rappresenta la Polonia. Il Paese guidato da Mateusz Morawiecki, di recente attaccato da un membro della Duma per un suo articolo apparso su Telegraph in merito alla guerra in Ucraina, ha partecipato per la prima volta alla competizione musicale europea nel 1994. Il miglior piazziamento? Secondo posto conquistato grazie a Edyta Górniak. C'è grande attesa per il risultato di quest'anno, con migliaia di fan incollati allo schermo. Ma cosa si sa di Ochaman?

APPROFONDIMENTI EUROVISION 2022 Eurovision 2022, Mahmood e Blanco giocano con la luce: i loro look... EUROVISION 2022 Eurovision 2022, la Kalush Orchestra: «Aiutate l’Ucraina,... EUROVISION 2022 Eurovision, l'appello di Zelensky su Telegram «Votate tutti...

Chi è Ochman

Il nome completo dell’artista che rappresenta la Polonia è Krystian Ochman. Il suo sangue è misto. Le sue origini sono infatti americane: perché il cantante è ìnato nel 1999 nel Massachusetts, negli Stati Uniti, dopo che i suoi genitori vi si erano trasferiti per sfuggire al regime comunista. Da adolescente il ritorno in patria prima a Katowice, poi a Varsavia dove vive tuttora.

L'account Instagram

Il cantante è presente sui social e in particolare su Instagram. Il suo profilo ufficiale conta quasi 100 mila followers e ha caricato più di 200 post. Potete trovarlo qui.

La canzone in gara

Il cantante è in gara con la canzone intitolata River. Per alcuni si tratta di una metafora sul ruolo e potere che l’acqua ha di purificare mentre per chi ha provato a fornire una correlazione più religiosa non sono arrivate conferme in questa direzione.

Il testo

Questo il testo della canzone in lingua inglese.

«Gonna take my body down

Right down, down, down to the river

Gonna take my body down

Let the water carry me away

Just float away

Oh oh

Bury all of my things

Bury me in my skin

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done

Who’d wanna be a king

Pulling too many strings

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done

Carry me away

I float away

In the river

Gonna lay my head right down

Right now, now, now and forever

Gonna lay my head right down

Let the water carry me away

Just float away

Bury all of my things

Bury me in my skin

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done

Who’d wanna be a king

Pulling too many strings

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done

Carry me away

I float away

In the river, oh oh

In the river, oh oh

In the river, oh yeah

Bury all of my things

Bury me in my skin

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done

Who’d wanna be a king

Pulling too many strings

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done

Gonna take my body down

Right down, down

Down to the river»

La traduzione di River di Ochman

Di seguito invece la traduzione in italiano del brano in concorso per la Polonia.

«Prenderò il mio corpo giù

Gonna take my body down

Giù, giù, giù fino al fiume

Right down, down, down to the river

Prenderò il mio corpo giù

Gonna take my body down

Lascia che l’acqua mi porti via

Let the water carry me away

Vola via

Just float away

Oh, oh

Oh oh

Seppellisci tutte le mie cose

Bury all of my things

Seppelliscimi nella mia pelle

Bury me in my skin

Tutto quello che ho fatto

All that I’ve done

Oh Signore, ho finito

Oh Lord, I’m done

Chi vorrebbe essere un re

Who’d wanna be a king

Tirando troppi fili

Pulling too many strings

Tutto quello che ho fatto

All that I’ve done

Oh Signore, ho finito

Oh Lord, I’m done

Portami via

Carry me away

volo via

I float away

Nel fiume

In the river

Appoggierò la testa verso il basso

Gonna lay my head right down

Proprio ora, ora, ora e per sempre

Right now, now, now and forever

Appoggierò la testa verso il basso

Gonna lay my head right down

Lascia che l’acqua mi porti via

Let the water carry me away

Vola via

Just float away

Seppellisci tutte le mie cose

Bury all of my things

Seppelliscimi nella mia pelle

Bury me in my skin

Tutto quello che ho fatto

All that I’ve done

Oh Signore, ho finito

Oh Lord, I’m done

Chi vorrebbe essere un re

Who’d wanna be a king

Tirando troppi fili

Pulling too many strings

Tutto quello che ho fatto

All that I’ve done

Oh Signore, ho finito

Oh Lord, I’m done

Portami via

Carry me away

volo via

I float away

Nel fiume, oh oh

In the river, oh oh

Nel fiume, oh oh

In the river, oh oh

Nel fiume, oh sì

In the river, oh yeah

Seppellisci tutte le mie cose

Bury all of my things

Seppelliscimi nella mia pelle

Bury me in my skin

Tutto quello che ho fatto

All that I’ve done

Oh Signore, ho finito

Oh Lord, I’m done

Chi vorrebbe essere un re

Who’d wanna be a king

Tirando troppi fili

Pulling too many strings

Tutto quello che ho fatto

All that I’ve done

Oh Signore, ho finito

Oh Lord, I’m done

Prenderò il mio corpo giù

Gonna take my body down

Giusto giù, giù

Right down, down

Giù al fiume

Down to the river

Fonte: LyricFind

Compositori: Adam Wisniewski / Ashley Hicklin / Krystian Ochman / Mikołaj Trybulec

Testo di River © Warner Chappell Music, Inc»