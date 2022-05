Laura Pausini positiva al Covid dopo il malore all'Eurovision: «C'era qualcosa che non andava»

Laura Pausini positiva al Covid. La cantante, reduce dalla conduzione dell'Eurovision Song Contest, lo ha annunciato nelle sue storie Instagram: «Ebbene sì, c'era qualcosa che non andava - ha scritto - Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata, ma non era così». Nel corso della finale, Laura Pausini aveva accusato un leggero malore dietro le quinte, definito in seguito come un «calo di pressione». Per circa venti minuti Mika e Alessandro Cattelan hanno condotto lo show da soli.

Laura Pausini positiva al Covid dopo l'Eurovision

«Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare», ha aggiunto la cantante che dovrà rinunciare a un concerto negli Stati Uniti. «Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire ad "Amor a la Musica" questo fine settimana - ha scritto -. Avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l'ora di vedere i miei fan in Florida». Laura Pausini ha concluso: «Ora ho solo bisogno di guarire di nuovo e cercare nuove opportunità per riunirci in America... Spero presto! Vi amo tutti!».

Il malore all'Eurovision

All'indomani della finale dell'Eurovision, la Pausini aveva raccontato sui suoi social del malore dietro le quinte: «Volevo tranquillizzarvi e dirvi che sto bene. Durante questa finale ho avuto un calo di pressione e per questo motivo mi sono dovuta fermare una ventina di minuti su consiglio delle dottoresse che mi hanno soccorsa e che ringrazio tanto».

Inoltre, aveva aggiunto: «Gli ultimi 6 mesi sono stati carichi di lavoro e ho ceduto allo stress, ma sono felice di aver chiuso la serata insieme ai miei adorati compagni di viaggio Alessandro Cattelan e Mika e aver potuto annunciare insieme a loro i vincitori dell'Eurovision, la meravigliosa Ucraina».

La cantante, nel corso della serata di sabato, non si è presentata sul palco al momento dell'annuncio della classifica provvisoria dopo il voto delle giurie nazionali. Dopo svariati minuti in cui Mika e Cattelan sono andati avanti senza di lei, finalmente Laura è apparsa dicendo semplicemente: «Scusate, ero troppo emozionata». Oggi l'amara scoperta della positività al Covid.