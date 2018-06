Antonella Clerici: «La morte di Frizzi mi ha cambiato, ecco perché ho lasciato la Prova del Cuoco»

Giovedì 7 Giugno 2018, 15:43 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 16:37

Antonella Clerici ha dato l’addio a La prova del cuoco passando il testimone a Elisa Isoardi. La conduttrice ha spiegato i motivi della sua decisione: «Lasciare La Prova del cuoco è stata una decisione soffertissima. Ma se fossi andata avanti sarei certamente scoppiata. Quello che è successo a Fabrizio Frizzi mi ha fatto pensare tanto».Antonella ha confidato a “Oggi” che la morte del compianto Fabrizio Frizzi l’ha spinta a riflettere: «Fabrizio adorava sua figlia Stella e se ne è andato così precocemente. Dovevo davvero fermarmi e spostare le mie priorità, ed è stata la pancia a dirmelo. Le ho dato retta. Sono 32 anni che lavoro in Rai, correndo sempre: una vita tranquilla non l'ho mai fatta, tanto meno normale. È arrivato il momento di consolidare quello che ho costruito e a 54 anni mi voglio godere le piccole cose. Certamente anche quelle grandi, come mia figlia e Vittorio».Per lei ora è pronta la riedizione di “Portobello”, programma portato la successo da Enzo Tortora: «Con Portobello mi confronterò con un mito, Enzo Tortora. Non è semplice, lo so. La televisione è cambiata, quegli ascolti sono impossibili, perché a cambiare è stato il nostro mondo. Io sono diversa da Tortora, lui era tagliente nella sua ironia, io sono autoironica, ma farò il mio, nel rispetto della sua figura. Rispetterò il format originale, modernizzandolo perché purtroppo quel modo di fare televisione non c'è più. Sono già iniziati i casting del pappagallo».