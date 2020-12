La vita di Gascoigne diventa un film: dal 23 dicembre su Prime Video

La vita e la carriera di Gascoigne sono diventati un film. E da domani 23 dicembre tifosi e appassionati potranno vederla raccontata su Prime Video, la piattaforma di Amazon. L'ex centrocampista di Tottenham e Lazio, la cui storia ha fatto coinvolto gli appassionati di tutto il mondo del calcio, per la prima volta sarà protagonista di un docu-film, diretto da Jane Preston e distribuito da 102 Distribution e Samarcanda Film, in collaborazione con la Lazio. "Gascoigne" sarà un insieme di storie e ricordi, raccontati dalla stessa voce di "Gazza" e accompagnati anche dalle voci di tre illustri nomi del calcio moderno: Gary Lineker, l'ex centravanti che più di tutti l'ha conosciuto, Wayne Rooney e l'allenatore Josè Mourinho, suo grande estimatore.

"Gascoigne" è la storia della parabola sportivo e soprattutto umana di un calciatore passato alla storia per le sue giocate geniali ma anche per il suo carattere istrionico, imprevedibile e allo stesso tempo vulnerabile.

«È una storia che mi ha affascinato da quando ero giornalista negli anni Novanta – ha dichiarato la regista Jane Preston - È il calciatore più talentuoso e amato della sua generazione. Un esilarante anticonformista con un calcio di punizione feroce e la capacità di dribblare intere squadre. Il suo gioco imponente e le lacrime strazianti ai Mondiali in Italia, seguito da un pubblico internazionale di oltre 90 milioni di persone, lo hanno reso celebre nel Regno Unito e nel mondo intero. È stato il momento decisivo di Gascoigne e il giorno in cui è nata la "Gazzamania". Ma, mentre Gascoigne era osannato come il giocatore più talentuoso che il mondo abbia mai visto, nella vita personale era un genio imperfetto che combatteva una serie di demoni personali. Questa è la storia di Paul Gascoigne. Un uomo. Una leggenda. Raccontata dalle sue stesse parole».

