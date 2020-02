C'è Posta per Te, Francesco Totti fa una sorpresa a due ragazzi con la Sindrome di Down e conquista il pubblico

Ultimo aggiornamento: 23 Febbraio, 07:30

Ospite aspiega che la sorpresa è per Luca e Samantha, due ragazzi con la Sindrome di Down che non si conoscono tra di loro, ma che hanno due grandi passioni in comune: quella per l'ex capitano per la Roma e che sono molto gelosi delle loro cose.Maria racconta la storia di Luca e di Samantha, raccontatndo tutte le cose di cui sono gelosi e che non cederebbero mai per nessuna ragione al mondo. In studio si inizia con Luca, Maria e Ines (una collega della mamma di Luca) chiedono al ragazzo di cedere alcune delle sue cose, ma lui rifiuta categoricamente. Poi si passa a Samantha e in questo caso lo zio chiede che regali gli oggetti a cui tiene di più al pubblico, ma anche lei rifiuta.Totti viene truccato e reso poco riconoscibile, Luca e Samantha lo vedono per la prima volta e Maria dice loro che è lui che ha bisogno di qualcosa che appartiene a loro. I ragazzi lo riconoscono emozionati e lui subito propone un baratto: «Ho visto che siete tirchi, però se mi date qualcosa di vostro io vi dò qualcosa in cambio». Samantha e Luca si convincono e aprono la busta e si convincono a barattare alcuni oggetti con i regali di Totti, poi Maria apre la busta e i ragazzi abbracciano il loro idolo.