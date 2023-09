Gerry Scotti a colazione con Amadeus: «Beccati!». Social impazziti: «Sarà co-conduttore di Sanremo?». Ecco la verità

Una colazione insieme, come due vecchi amici. Ma che nelle mai casuali dinamiche della tv potrebbe significare molto di più. Amadeus ha pubblicato su Instagram una serie di foto insieme a Gerry Scotti: i due, seduti ai lati di un tavolino, sorridono e fanno smorfie, mostrando grande complicità. Nella didascalia del post il conduttore di Sanremo scrive: «Beccati… Colazione in compagnia di Gerry Scotti». E sul profilo di Amadeus, seguito da 1,8 milioni di persone, si scatena il FantaSanremo: «Sarà Gerry il co-conduttore del Festival?».

Amadeus: «Sanremo 2024? Cantanti conduttori e più canzoni. La politica deve restare fuori dai palinsesti»

«Gerry Scotti co-conduttore di Sanremo 2024?»

I commenti a favore di Gerry Scotti non si contano, in tantissimi sarebbero contenti di vedere lo storico volto Mediaset sul palco dell'Ariston a febbraio: «Che coppia!»; «Per favore sì»; «Non succede, ma se succede...». Interviene anche Scotti con un commento: «Ora chi lo dice a Giovanna?», scrive, giocando sull'essere stati paparazzati in albergo. Questo il sentiment, ma dalle parti in causa ancora nessuna conferma ufficiale.

La verità sull'incontro Amadeus-Scotti

Stando a quanto rivelato da Adnkronos, al momento non c'è niente di concreto (e di sanremese) dietro l'incontro.