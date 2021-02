Gerry Scotti in versione nonno: su Instagram la foto con il passeggino

"È da un po’ che non vi saluto, sono molto impegnato...". Gerry Scotti torna su Instagram dopo parecchie settimane e pubblica una foto che fa stringere il cuore dei suoi fan. Il presentatore con il passeggino in versione "nonno" mentre porta a spasso la piccola Virginia. Un nonno in azione di domenica insieme alla piccola figlia di Ginevra Piola ed Edoardo Scotti. Immediata e gioiosa la reazione dei fan su Instagram. Gerry Scotti è stato invaso da migliaia di cuoricini e tanti commenti d'affetto: "Per una nipotina non c’è complice migliore di un nonno che la ama, caro @gerryscotti e lei saprà ricompensare con una delle più potenti strette di mano che esistano, con la sua manina intorno al tuo dito...". Questo solo uno dei tanti messaggi a commento della foto pubblicata su Instagram.

APPROFONDIMENTI LA TELEVISIONE Gerry Scotti diventa nonno, è nata la piccola Virginia.... TOP 10 2020, le notizie dell'anno: dal Covid alle parolacce in tv, ecco... GUARITO Gerry Scotti, il dramma a Verissimo: «Purtroppo non ce l'ha...

Ultimo aggiornamento: 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA