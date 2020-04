Gf Vip. Aristide Malnati, la rivelazione "hot": «Il momento più erotico? Con Antonella Elia quando...». L'egittologo del Grande Fratello Vip ha raccontato la sua esperienza nella casa più spiata d'Italia in un'intervista a Liberoquotidiano.

Mummy ora è a casa della mamma. Ecco le sue parole: «È stata un'esperienza olistica, totalizzante. Ho fatto il massimo, sono arrivato quarto parimerito con Patrick e Antonella Elia. Ma nulla potevo fare contro gli influencer giovani. Mi sono messo a nudo, ho fatto sgorgare tutto, la mia vita sentimentale senza un amore vero e proprio, la malattia invalidante neurologica che ho avuto da giovane e che mi ha segnato. Ho pianto come gli eroi greci».

Poi, alla domanda se ha "rimorchiato" nella Casa, Aristide Malnati risponde così: «Non ne ho mai baciate tante tutte insieme, baci a stampo ovviamente. Il fidanzato storico di Antonella Elia non era geloso. Il nostro momento erotico era lavare i piatti, lei era molto brava. A un certo punto ero conteso tra lei e Valeria Marini».

Aristide Malnati rivela anche con chi ha legato di più nella Casa: «Con Antonio Zequila finché non ha sbroccato, allora mi sono distaccato. Non dormivo in stanze, mi veniva la claustrofobia, dunque mi svegliavo presto e ho fatto amicizia con Paolo Ciavarro. Molto delicato, fragile, mi ricorda me alla sua età. Compulsivo. L'amore tra lui e Clizia Incorvaia? Lei ha 40 anni, lui 28. Tutto può essere. Lei è intelligente, lui la ama. Una bella storia».

Ultimo aggiornamento: 10:41

