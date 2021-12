Gf Vip, Biagio D'Anelli lascia la fidanzata in diretta: «Ora faccio come voglio». E arriva l'importante promessa Miriana Trevisan

La love story che sta appassionando milioni di telespettatori del Gf Vip è quella tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli. Lui entrato da poco e fidanzato, lei che ha provato a legarsi con Nicola Pisu, per poco dopo sciogliersi, i due sono sempre più vicini. Baci, carezze e piumoni da cui i gieffini non si sono mai tirati indietro ma il gossipparo non si era mai lasciato andare veramente proprio perchè fidanzato. Il Natale però ha cambiato le carte in tavola. «Lascio pubblicamente la mia ragazza e faccio come voglio». Con queste parole Biagio ha aperto completamente la porta all'ex di Non è la Rai, che però ha voluto ulteriori spiegazioni. «Intendo che sono single. Non devo dar conto a te, non devo dar conto a lei, devo dar conto solo a me stesso». Ha voluto così mettere le cose in chiaro l'opinionista che però fa infastidire la Trevisan a causa dei suoi atteggiamenti troppo confidenziali con le altre concorrenti del reality.

Gf Vip, l'addio di Biagio alla fidanzata

Intanto ieri la produzione ha recapitato ai vipponi gli auguri di Natale da parte dei familiarti e per D'Anelli non è arrivato nessun augurio della fidanzata ma solo un messaggio della sorella che lo esortava ad amare, ridere e giocare. Parole che lo hanno fatto riflettere ancor di più tanto da lasciarsi totalmente andare con l'ex di Pago: «Se mia sorella mi ha mandato un messaggio del genere vuol dire che sono single davvero». E poi ecco il via libera con Miriana: «Io non rimpiango nulla di quello che ho fatto […] Quando stavamo ballando, ti avrei presa e riempita di baci, ma non l’ho fatto perché avevo testa e cuore in contrapposizione».

La promessa di Miriana

Torna così il sereno tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip che tra baci e carezze si scambiano anche un'importante promessa: «Se esco io, ti aspetto fuori; se esci tu, aspettami fuori».

Biagio e Miriana assieme alla coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis sono al televoto scopriremo domani durante la diretta condotta da Alfonso Signorini come andrà a finire.