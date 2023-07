Gf Vip, l'addio (a sorpresa) di Giulia Salemi: «Grata a Mediaset, ma mi dedicherò ad altro». Il motivo e dove la vedremo

La nuova edizione del Grande Fratello prende forma e c'è aria di novità nel salotto del reality condotto da Alfonso Signorini. Cesara Buonamici sarà, come detto da Dagospia, opinionista unica subentrando al posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Giulia Salemi invece si era certi ci sarebbe stata ma così non è. A grande sorpresa di tutti gli appassionati del Gf Vip, Giulia Salemi ha comunicato che non parteciperà alla prossima edizione del relity. La sua presenza come commentatrice social del programma Mediaset era data per consolidata, ma a quanto pare un colpo di scena nel salotto di Alfonso Signorini arriva come un fulmine a ciel sereno nelle ultime ore.

Grande Fratello, Cesara Buonamici è la nuova opinionista: l'ultima scelta di Pier Silvio Berlusconi per «alzare il livello». L'annuncio (inaspettato)

Gf Vip, Giulia Salemi non ci sarà: la motivazione

È l'influencer stessa a spiegarne le motivazioni:

«Quest'anno non parteciperò al Grande Fratello - ha scritto Giulia Salemi nelle sue stories di Instagram -. L'esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante ma so che bissare non è cosa facile quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto».

Cosa farà l'influencer?

«Mi dedicherò alla terza edizione di "Salotto Salemi", il format da me ideato dedicato al mondo del make up che faremo diventare gigante, e mi dedicherò ad un progetto su cui con Pierpaolo ed il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà "Casa Prelemi" - ha continuato Giulia Salemi nel suo messaggio sui social -. A novembre sarò alla conduzione di un format su una piattaforma, ma di questo parleremo più avanti». Chi ha deciso? Non è chiaro se sia una scelta sua o se a volerla fuori dai riflettori di Canale 5 sia stato proprio il patron di Mediaset che sembra non gradire la presenza di influencer e personaggi provenienti dai social. Giulia Salemi ha, però, concluso il suo messaggio così: «Tutti sanno quanto io sia legata al GF, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori, quindi quest'anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma al quale devo davvero tantissimo».