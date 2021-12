Gf Vip, lo scivolone di Katia Ricciarelli: «Antonello Venditti? Ha quattro peli in testa». Scatta la censura della produzione

Indiscussa regina del Gf Vip è Katia Ricciarelli. I momenti di malinconia e le discussioni della soprano la stanno rendendo protagonista di questa sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, ma anche i suoi scivoloni non sono da meno. Frasi poco delicate e parole colorite sono stampate nel biglietto da visita che Katia sta mostrando nel loft di Cinecittà. Stavolta ad agitare l'animo della cantante è stata una canzone di un collega. Nella serata di Santo Stefano la produzione ha regalato ai vipponi una cena a base di leccornie e musica vintage. Ma tra la playlist anni '70 e '80 spunta anche Roma Capoccia di Antonello Venditti e la scelta non è stata di gradimento della veneta. «Mamma mia non mi piace proprio questo tipo di voce. Poi lui ha quattro peli in testa».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Alfonso Signorini ricorda la mamma di Mara Venier morta di... TELEVISIONE Gf Vip, Katia Ricciarelli: «Questo è stato il Natale... TELEVISIONE Gf Vip, Katia Ricciarelli lancia una notizia bomba: «Quando... TELEVISIONE Gf Vip, tra Soleil e Alex la «chimica professionale»... TELEVISIONE Gf Vip, Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli fanno pace dopo una...

Gf Vip, Katia Ricciarelli: «Questo è stato il Natale più brutto della mia vita». Poi arriva la sorpresa

Katia Ricciarelli, un'altra caduta di stile

Manila ha provato a stemperare, inutilmente, la situazione chiedendo: «Lui è l’ex marito di Simona Izzo giusto?» ma per la produzione è stato necessario chiudere l'audio e censurare il resto della discussione. Si pensa quindi che la Ricciarelli abbia poi continuato il suo sproloquio verso il cantante della "scuola romana": Non si sa se questa frase sia stato uno degli altri scivoloni di Katia (attacca spesso dal web per i suoi modi bruschi e infelici) o sia una frecciatina consequenziale a qualche screzio che i due colleghi hanno avuto in passato.