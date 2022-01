GF Vip, Manuel Bortuzzo attacca Katia: «Non ho apprezzato certe cadute di stile». La soprano si infuria. Lo sportivo dopo le dichiarazioni della Ricciarelli contro la sua Lulù si è esposto per la prima volta.

La 33ma puntata del Grande Fratello Vip riparte dalla clamorosa lite di venerdì scorso tra tutti i componenti della csa. Gli animi si sono accesi soprattutto tra Katia Ricciarelli e Lulù, tanto da dover essere necessario l'intervento di Alfonso Signorini.

«Quello che tu hai detto da noi è stato apprezzato - dice Katia parlando con Signorini - ho capito molte cose, ho capito che forse dopo 4 mesi abbiamo tutti la mente un po' appannata e ribadisco che ho sbagliato il modo in cui ho detto le cose, ma ho le mie idee e le mantengo, ma chiedo scusa qui e fuori».

Signorini chiede il motivo della freddezza di Manuel nei confronti della Ricciarelli: «Io saluto sempre Katia tutte le mattine, non ho apprezzato certe cadute di stile e quindi mi allontano». La Ricciarelli non ci sta: «Voglio bene a Manuel ma le cadute di stile non sono state solo da una parte»