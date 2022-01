Gf Vip, Soleil finisce contro una vetrata e la distrugge: l'incidente durante il trenino di Capodanno

Nessuno si è fatto male, ma poteva andare decisamente peggio. Piccola disavventura per Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip, proprio durante i festeggiamenti di Capodanno. La modella e influencer, infatti, è finita accidentalmente contro una vetrata mandandola in frantumi. La scena non è stata ripresa direttamente dalle telecamere, ma la reazione degli altri coinquilini non lascia dubbi sulla dinamica dell'inicidente domestico: durante il classico "trenino" di Capodanno, Soleil è andata a sbattere contro una delle porte di vetro che separano la veranda dal giardino, fra le urla (e le risate) degli altri.

APPROFONDIMENTI GRANDE FRATELLO VIP Gf Vip, Alex a Soleil: «Non hai fatto i conti con la variante... PAROLE DOLCI Alex Belli a Delia Duran: «Voglio un figlio da te». La... VIDEO Gf Vip, Soleil aveva previsto tutto: cosa ha fatto Sophie con...

Gf Vip, incidente durante i festeggiamenti di Capodanno

Soleil, dal canto suo, ha reagito con nonchalance, continuando a ballare e facendo finta di nulla. Ma la vetrata in frantumi viene ripresa dalle telecamere pochi minuti dopo. Insomma, un Capodanno con il "brivido" per la discussa concorrente del Gf Vip. Per fortuna, senza gravi conseguenze.