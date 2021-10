Gf Vip in cerca di concorrenti, trattativa saltata con due nomi celebri: ecco chi sono

Al Grande Fratello Vip due volti molto noti del mondo dello spettacolo hanno deciso di non entrare nella casa più spiata d’Italia. Il reality condotto da Alfonso Signorini andrà oltre la data inizialmente indicata per la proclamazione del vincitore ma per i nuovi ingressi la produzione dovrà rinunciare a due nomi celebri che avrebbero sicuramente interessato i telespettatori.

APPROFONDIMENTI GF VIP Gf Vip, Soleil si ri-scontra con Raffaella: «Spero di diventare... GF VIP Gf Vip, la lettera di Ainett sull'autismo: «Essere diversi... TELEVISIONE Gf Vip, è caccia al fidanzato per la cagnolina di Giucas: ma...

GFVip, trattativa saltata con due nomi celebri

Al Grande Fratello Vip dovevano entrare due volti molto conosciuti del mondo dello spettacolo. Il primo, quello di Francesco Baccini è già noto al mondo dei talent con la sua partecipazione a “Music Farm” mentre il secondo, Jerry Calà, non ha mai preso parte a questo tipo di programmi. Jerry Calà aveva intenzione di partecipare ma, ha spiegato Gabriele Parpiglia durante “Casa Chi” su Instagram, avrebbe poi rifiutato ben prima di iniziare le trattative. I teatri sono infatti chiusi in questo momento e la casa del GF poteva essere un introito, ma in caso di riapertura la sua scelta non sarebbe stata rispettosa nei confronti delle persone che collaborano con lui, dato che rimarrebbero senza lavoro.

Jerry Calà (Instagram)

Francesco Baccini avrebbe invece superato il provino e poi le trattative sarebbero saltate per mancati accordi sul versante economico.