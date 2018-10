Grande Fratello Vip, Ivan Cattaneo minaccia di lasciare il reality: lo scherzo dei ragazzi lo manda su tutte le furie: «Poveracci»

Domenica 21 Ottobre 2018, 12:13 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2018 12:43

Ivan Cattaneo ha minacciato di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip , terza edizione, in un impeto di rabbia. Tutto a causa di uno scherzo da parte dei ragazzi. Messa da parte la consueta ironia, ha dato dimostrazione di non gradire alcuni atteggiamenti da parte degli inquilini. Ed è stato protagonista di un vero e proprio attacco di panico e isteria.Nel corso della notte Elia Fongaro con la complicità di Martina Hamdy gli ha nascosto la mascherina per dormire, il plaid e il colluttorio. «Che gusto c’è a fare queste cose? Non sono né televisive, né belle, né interessanti, sono da beceri, da gente che non sa fare spettacolo, che non sa fare niente. Dei poveracci! Chiunque sia stato è un poveraccio. Cretini, siete dei cretini, solo dei cretini. Ora lascio il Grande Fratello. Queste sono cose da campeggio da dodicenni. Ma che schifo. Cretini, questo siete. Domani mattina presto me ne vado! Andate a fare in cu*o», le parole del musicista.Istigato dalla marchesa e da Fabio Basile ha creduto che la responsabilità fosse di Jane Alexander e ha cominciato a insultarla. Poi le minacce. «Ragazzi cioè. Ma per fare uno scherzo così cretino, basso, idiota. Ragazzi dai, non si fanno nemmeno all’asilo. Chi l’ha fatto? Jenny! Non so nemmeno il nome di questa, perché non me ne frega niente. Lo sapevo è una cagna a recitare. Quella è una str*nza. Ma sai cosa me ne frega di questa Jenny. L’ho già votata e la voterò ancora. Questa è una grande str**za. Ma per principio questo scherzo è una cretinata, mentalità da mentecatti». Infine, Elia Fongaro ha confessato, ma la situazione si è ridimensionata.