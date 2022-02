Gf Vip, Katia Ricciarelli contro Manila: «Dove va a 44 anni?». Amoruso si infuria sui social

Al Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli prende posizione contro Manila Nazzaro e il fidanzato Lorenzo Amoruso, con cui l'ex Miss ha parteciapto anche a una passsata edizione di Temptation Island Vip, risponde a tono dal suo account Instagram: «Donna arida!».

Katia Ricciarelli (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Katia Ricciarelli contro Manila Nazzaro

Al Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro dopo le nomination della diretta hanno raffreddato il loro rapporto e durante il pomeriggio il tenore, a colloqui con Davide, ha fatto alcuni commenti sulla coinquilina: «Io ho fatto una scelta per te – ha confidato la Ricciarelli - che hai possibilità di andare avanti, ma lei che possibilità ha di andare avanti a 44 anni? Ha già il suo lavoro, la sua famiglia.... Non mi immaginavo questa ripicca da parte sua, una brutta roba, che non è degna di una donna di 44 anni».

Manila Nazzaro (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

La riposta di Lorenzo Amoruso

Ad intervenire il fidanzato di Manila, Lorenzo Amoruso, con cui ha anche partecipato a una passate edizione di Temptation Island Vip. L’ex calciatore ha detto la sua sulla faccenda utilizzando il suo account social: «Cara Katiuscia Ricciarelli - ha scritto nelle stories - ho voluto credere ad un vecchio retaggio che ti ha reso una donna forte e ti ho scusato per tutti gli “aggettivi” che hai utilizzato verso persone della casa, ma purtroppo mi devo ricredere e dare ragione a coloro che ti hanno definito una donna arida di sentimento e d’amore verso gli altri e soprattutto verso chi ti ha trattato come se tu fossi sua madre… signori si nasce! #respect»