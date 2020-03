GFVip, volano stracci tra Antonella Elia, Valeria Marini e Rita Rusic: «Sei perfida». Alfonso Signorini aveva promesso una puntata del Grande Fratello Vip 2020 ricca di emozioni, ma quando c'è Antonella Elia di mezzo i litigi sono all'ordine del giorno.

Durante la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia ha litigato prima con Licia Nunez, poi con Valeria Marini che ha cercato in tutti i modi di non raccogleire le continue provocazioni. Un esempio? Durante la doppia intervista che ha fatto loro in diretta Alfonso Signorini alla domanda cosa non sopporti della Marini, Antonella ha risposto: «Ha l'intelligenza di una gallina, è una mitomane, autoreferenziale e logorroica». Valeria Marini replica «Allora sono una gallina che prenderà il Nobel». Il battibecco tra le due compie un mezzo miracolo, perchè dallo studio di Roma c'è Rita Rusic che incredibilmente prende le difese della Marini

«Antonella Elia proprio non mi pia, è perfida, pensi di essere l'unica ad avere un cervello? Non è così solo che magari che chi evita di comportarsi come fai tu». Antonella colta di sorpresa risponde «Ammazza che strega!»



Ultimo aggiornamento: 23:59

