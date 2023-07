Andrea Giambruno: «Il ministro tedesco? Era una battuta, ma lui è un menagramo. Sui capelli ho seguito i consigli di mia mamma»

Mentre Giorgia Meloni solca le navate della Casa Bianca a Washington, il compagno Andrea Giambruno è protagonista in Italia, ma per motivi totalmente diversi. Il conduttore di Diario del giorno, su Rete 4, è stato al centro di un piccolo caso mediatico per una frecciata al ministro tedesco Karl Lauterbach, dopo le sue parole sul caldo eccessivo a Roma. «È da stamattina che sorrido. Ho fatto una battuta sul ministro tedesco Karl Lauterbach, ma costruirci un “caso Giambruno” vuol dire proprio che non ci sono altri “casi” di cui scrivere», ha dichiarato il giornalista al Corriere della Sera.

«Escludo che un ministro tedesco si possa risentire della battuta di un giornalista italiano», dice ancora Giambruno, che risponde anche a chi parla di caso diplomatico: «Non c’è stato nessun Giambruno sconquassa i rapporti con l’Europa».

E quando il giornalista gli fa notare che le sue sono le parole del compagno di Giorgia Meloni e non solo di un giornalista, risponde a tono: «L’articolo 21 della Costituzione ancora mi autorizza a fare una battuta, o dobbiamo cambiare la Costituzione apposta per me?».

Poi, Giambruno torna sul ministro tedesco: «Il tedesco ha detto che il turismo in Italia è destinato a fallire per via del clima: una cosa neanche supportata dai dati. Mi sembra pure da menagramo».

A chi lo accusa di negazionismo sul tema cambiamento climatico risponde: «Ho fatto decine di puntate sull’argomento e sui relativi fondi del Pnrr, invitando anche gli ambientalisti più esasperati… Nessuno può dire che ho negato il cambiamento climatico». Ma Giorgia Meloni delle polemiche cosa ne pensa? «Non ne abbiamo parlato. Ma le pare normale che la sua visita alla Casa Bianca è un successo e che, accanto, sui quotidiani, si parli del “caso Giambruno”? Sviare l’attenzione su di me mi sembra un modo per non ammettere che questo governo le sta azzeccando tutte».

Infine, una battuta sui capelli: «Posso giurare che metto il gel sui capelli perché ho ascoltato un consiglio di mia madre e non di un giornalista di sinistra. Ma, se fossi una donna, sarebbe già partita una campagna contro il body shaming».