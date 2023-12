Gino Cecchettin domenica sarà ospite di Fazio a “Che tempo che fa”: l'annuncio del programma

«Dopo l’importante discorso pronunciato per ricordare sua figlia Giulia, questa domenica a #CTCF ospiteremo Gino Cecchettin». Lo annuncia su X, l'account ufficiale di Che tempo che fa. Il papà di Giulia Cecchettin dunque, sarà ospite di Fabio Fazio. Questa sarà la prima intervista televisiva in studio "facccia a faccia" dopo la morte della figlia per mano di Filippo Turetta.

Gino Cecchettin da Fazio, la storia

Cecchettin parla anche con La Stampa: «Non riesco a dormire - dice - Ogni mattina per trovare la forza entro in camera di Giulia e mi stringo al suo cuscino perché sa ancora di lei». L'eco avuta dal discorso ai funerali «è importante. Mi ha fatto molto piacere. Significa che probabilmente ha centrato i punti, il messaggio è passato ed è stato accolto positivamente dal governo».

«Non si può mettere da parte la rabbia quando la rabbia non c'è - afferma ancora - C'è dolore. E si riesce a trasformarlo in qualcosa di positivo solo attraversandolo, non evitandolo. È quello che ho imparato con mia moglie Monica, poi quando è mancato mio padre e adesso con Giulia. Non lo so se riuscirò a perdonare Filippo, neanche Gesù ha perdonato i suoi carnefici, ha chiesto a Dio di farlo. Spero solo che si renda conto di quello che ha fatto, e magari un giorno possa dare lui dei messaggi ad altre persone che potrebbero avere le stesse difficoltà. Ai genitori di Filippo mando un grande abbraccio. Forse io ritornerò a danzare sotto la pioggia, quindi a fare un sorriso, loro faranno molta più fatica. Hanno tutta la mia comprensione e il mio sostegno». Cosa farà adesso? «Politica? La escludiamo, ma l'impegno civile è doveroso».