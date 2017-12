Giulia De Lellis: «Sogno di fare l'attrice. E vorrei Simona Izzo come consulente...»

Domenica 24 Dicembre 2017, 13:29 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 14:10

MILANO - Giulia De Lellis si racconta a 360 gradi in un'intervista rilasciata a DiPiù. E rivela anche un suo sogno nel cassetto: "Vorrei fare l'attrice...".Come riporta il sito ilGiornale , ecco le parole della fidanzata di Andrea Damante: "Mi piacerebbe prendere parte a una fiction, recitare è sempre stato il mio sogno. Ma so che per farlo mi dovrò iscrivere a un corso di recitazione. Fare l’attrice è un sogno nel cassetto, anche se non è l’unico. Mi piacerebbe anche lasciare un segno nella moda, ci sono portata".Non è tutto. L'ex corteggiatrice parla anche del Gf Vip e racconta che una concorrente le ha stregato il cuore: "Dopo aver fatto il Grande Fratello Vip insieme - conclude Giulia - porto Simona Izzo nel cuore. Spero di poterla frequentare anche fuori dalla Casa. Non solo, vorrei diventasse una mia consulente, non solo di vita, ma anche professionale".LEGGI ANCHE ----> Lite tra Giulia De Lellis e Ivana Mrazova? Ecco l'indizio che preoccupa i fan... LEGGI ANCHE ----> Giulia De Lellis a rischio squalifica: "Stavolta l'ha fatta grossa..." Insomma, fra tutti i concorrenti della Casa a Giulia sarebbe rimasta nel cuore Simona Izzo. Come la prenderà la bella Ivana? Staremo a vedere.