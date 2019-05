Gomorra 4, è una carneficina: Genny uccide Patrizia, morti Levante e Mickey

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 3 Maggio 2019, 23:07 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 23:09

Niente è come sembra, dalle parti di Gomorra. Il tradimento è il codice, il sospetto è il tramite e per nessuno dei suoi personaggi c’è mai redenzione. Muoiono, alla fine della quarta serie che aveva promesso una chiusura spettacolare nelle esche social lanciate in rete dai suoi protagonisti, altri pezzi da novanta del racconto: muore Patrizia, uccisa da Genny Savastano, muore suo marito Michelangelo, per la stessa mano omicida, muore il boss Levante. Una carneficina.