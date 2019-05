​Finale di «Gomorra 4», chi morirà e chi resterà illeso? Impazzano le quote scommesse

Venerdì 3 Maggio 2019, 18:42

Bookmakers scatenati sulle ultime due puntate della serie «Gomorra 4». Chi verrà ucciso? Chi resterà illeso? A Napoli si accettano scommesse. Sui social impazza infatti il «Gomor Bet», dove si scommette su morte e ferimento dei singoli personaggi.Tra tutte pare scontata la morte del "diplomato", quotata a 1.15. Meno scontate le morti di Enzo (dato a 5.50), di Patrizia (quotata 6) e soprattutto di Genny Savastano (a 11).Cosa farà il clan di Forcella guidato da Sangue Blu dopo l’agguato fallito ai danni dei Levante? E soprattutto con chi sceglierà di schierarsi Mickey, sempre più in una posizione complicata? Gli episodi 11 e 12, diretti da Claudio Cupellini, saranno trasmessi stasera 3 maggio in prima tv esclusiva alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q e disponibili anche su Sky On Demand, su Sky Go e in streaming su NOW TV.