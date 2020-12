Gf Vip, Dayane Mello prepara la valigia e minaccia: «Lascio la Casa»

Al Grande Fratello Vip momenti difficili per Dayane Mello, che dopo aver litigato con Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò è sempre più sola. La modella ha anche annunciato di voler lasciare la Casa e ha preparato le valigie. Non ha gradito che nel corso della diretta dell'ultima puntata gli inquilini si sono schierati dalla parte di Andrea Zelletta. «Vado via da quella porta, me ne vado», ha minacciato.

I compagni, però, non hanno reagito preoccupati. «C’è Dayane che sta facendo la valigia e vuole andare via», ha detto Stefania Orlando ad Andrea Zelletta che ha risposto solo con un «Mmh…», continuando poi a parlare con Giulia Salemi. «Sta facendo la valigia», ha notato qualcuno, ma nessuno le ha dato credito. «Ma figurati», «Ma tanto in confessionale la bloccano», sono stati i commenti. E Tommaso Zorzi ha scherzato: «Amore questa mossa porta il mio nome!», ha detto ricordando che già lui aveva provato ad andarsene.

Dayane Mello alla fine non ha abbandonato la Casa, ma ha cercato un confronto con Andrea Zelletta, profondamente deluso dal suo comportamento. «Voglio chiederti scusa, non ci ho pensato, non volevo farti un danno – ha detto Dayane -. Davvero, devi capire che io ho rinunciato a stare con mia figlia per fare Natale qua, io lo so che tu sei un bravo ragazzo». «Non è il contesto giusto, è una doccia fredda, sono cose che secondo me vanno risolte al di fuori – ha spiegato Zelletta -, sono insinuazioni pesanti su una base non concreta, se ci fossero state delle prove, delle cose concrete uno può anche pensarci e dire guarda io ho la certezza, sulla base di un chiacchiericcio uno lancia una bomba dove poi si sa che qui dentro io non posso avere dei chiarimenti, io non posso scavare a fondo. Non sono una persona che in questo momento ha voglia di tirare fuori nomi, perché io i nomi li so, sono cose che sistemerò io al di fuori, io credo alla mia donna al cento per cento. Ieri è stata una doccia fredda per me, una notizia che io non sapevo, io sapevo quello che lei aveva fatto, che lei era andata in vacanza a questo evento ecc.. il chiacchiericcio è una cosa che è arrivata all’orecchio qui dentro, io tutelo la mia donna perché mi fido di lei, ieri l’ho vista aveva gli occhi non sinceri, di più».

