Pierpaolo Pretelli spiazza tutti al Gf Vip, "dichiarazione d'amore" a Giulia Salemi: «È arrivato il momento...». Pochi minuti fa, l'ex velino ha sorpreso i conquilini con una decisione inaspettata. Decisione che però avrebbe fatto storcere il naso a qualcuno. Ma andiamo con ordine.

Questa mattina, Pierpaolo Pretelli si è confidato con Stefania Orlando relativamente alla sua situazione sentimentale, diviso tra la ex Ariadna Romero e Giulia Salemi. L'ex velino ha raccontato: «Durante il lockdown ho provato a ricucire con Ariadna, ma lei non mi ha corrisposto. Ora ho capito di non essere innamorato di lei, ma di averla idealizzata perché è la madre di mio figlio». Poi la dichiarazione: «Non mi voglio precludere quindi quello che sta nascendo qui dentro. Se fossi stato innamorato di Ariadna, non sarebbe successo nulla neanche con Elisabetta Gregoraci. Voglio lasciarmi andare con Giulia Salemi».

Stefania Orlando ha poi riportato le parole di Pierpaolo Pretelli a Tommaso Zorzi, che perplesso ha commentato: «Però è un farfallone». Stefania però lo difende: «Aveva idealizzato la ex compagna, adesso si vuole focalizzare su un obiettivo». Anche Andrea Zelletta sostiene Pretelli: «Sei un ragazzo sensibile, che ragiona. Se hai baciato Giulia vuol dire che ti piace. Lasciati andare».

