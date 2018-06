Grande Fratello, finale live: Veronica eliminata, Gina Lollobrigida super ospite

Lunedì 4 Giugno 2018, 20:26 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 22:18

Su leggo.it il live della finalissima delper decretare il vincitore di questa 15ma edizione che si aggiudicherà i 100 mila euro di montepremi.Tantissime le sorprese previste. Ospite d'eccezione l'iconicae il ritorno dell'on.22.14I ragazzi devono andare in Mistery room. Parte una catena a eliminazione. Alessia deve scegliere chi mandare al televoto con Simone e fa il nome di Alberto. Simone sceglie Lucia. Alessia contro Lucia e Simone contro Alberto. Matteo deve scegliere quale coppia mandare al televoto ovvero "i maschietti".22.11Il pubblico ha deciso che fra Alberto e Veronica il concorrente eliminato è Veronica. Alberto è il quinto finalista con Lucia, Alessia, Simone e Matteo.21.59Per entrare nella casa la d'Urso ha bisogno di distrarre i concorrenti, apre nuovamente il collegamento con i ragazzi per mostrare loro un filmato su questa avventura. barbara entra per tagliare i capelli al povero Alberto, che però se la cava solo con il taglio di una ciocca.21.43 chiuso televotoDopo la sigla iniziale, la D'Urso lancia una clip con il meglio di questa quindicesima edizione. Chiuso il televoto tra Alberto e veronica. Per loro ci sono delle sorprese. I nonni di Veronica e uno scherzo per il tarzan di Viterbo. La D'Urso entrerà nella casa a tagliare i capelli ad Alberto in cambio di una cena con lei.21.31 Si parteTutti i concorrenti in giardino allineati mano nella mano. Sul Led 50 sfumature di Barby: "Abbiamo raccontato amori di ogni tipo, eppure io non ho ancora trovato il mio Ken". Barba D'urso dà il via alla sigla mostrando le sue diverse versioni da "Barby Cazziatone" a "Barby Meghan", in quest'ultima versione è in abito da sposa proprio come la neo moglie del principe Harry con Cristiano Malgioglio che prima veste i panni della regina Elisabetta, poi quello di "Ghen".​Tra un commento e l'altro verrà chiuso il televoto trache decreterà l’ultimo finalista. Uno dei due dovrà vedersela con gli altri quattro concorrenti in gara: