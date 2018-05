Sabato 12 Maggio 2018, 15:15 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 16:01

Ancora gaffe al Grande Fratello? Dopo le polemiche di ieri per le immagini di Alessia Prete sul wc andate in onda per errore durante la diretta, la regia potrebbe aver sbagliato ancora.Come riporta il sito ilSussidiario.net , i telespettatori avrebbero segnalato un altro errore di inquadratura avvenuto nella notte. Secondo il sito, infatti, per pochi secondi sarebbe stato ripreso ancora il bagno. Questa volta però sarebbe stato vuoto.Al momento la produzione non si sarebbe espressa in merito. Nuova polemica in vista? Staremo a vedere.