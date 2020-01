Grande Fratello Vip 2020, Pasquale Laricchia e la figlia segreta: «Ho promesso di non fare caz***, sono padre di famiglia»

Sembra essere molto movimentata la situazione al Grande Fratello Vip 2020. Dopo l’eliminazione di Salvo Veneziano per quanto detto sulla coinquilina Elisa De Panicis, la sospetta bestemmia di Antonio Zequila adesso arriva una notizia su Pasquale Laricchia, che sarebbe papà di una bambina.

Pasquale ha partecipato alle terza edizione del Grande Fratello, accompagnato dalla fidanzata Victoria Pennington, che al tempo si è classificata seconda, mentre lui è stato eliminato. Il rapporto fra i due è terminato, non molto bene a dire il vero, poco dopo la fine dell’avventura nel programma allora condotto da Barbara D’Urso ed ora è fidanzato con una ragazza di nome Loredana.

A confessare la paternità è stato proprio lui, durante un colloquio con i suoi amici reclusi. L’argomento era l’atteggiamento da tenere in casa e lui ha assicurato un comportamento più che degno per via appunto di sua figlia, che avrebbe circa una anno. Pasquale ha fatto sapere: «Ho promesso di non dire e soprattutto di non fare delle cazzat*. D'altronde sono un padre di famiglia». Laricchia ha poi parlato per un po’ della piccola e delle festività natalizie trascorse insieme prima di entrare nella Casa.

