Gf Vip, bestemmia dal microfono della regia: concorrenti scioccati, tutto finisce sul web

Risveglio spiacevole per i ragazzi del Grande Fratello Vip. I microfoni erano aperti ed è andata in onda una bestemmia. Sui social il momento è stato immortalato e gli utenti non hanno potuto fare a meno di commentare. Anche gli inquilini hanno parlato tra di loro chiedendo se quello che avevano sentito fosse proprio una bestemmia.

GFVip, una bestemmia dalla regia sveglia la casa

Questa mattina mentre la regia stava svegliando i "Vipponi", c’è stata una gaffe inaspettata. Uno degli autori del Grande Fratello Vip 6 ha lasciato per sbaglio il microfono acceso e nel corso della diretta si è così sentita una bestemmia. Gli utenti di Twitter hanno ricondiviso il video e commentato.

Anche i ragazzi si sono accorti dell'accaduto, ma non potevano credere alle loro orecchie. Qualcuno in dormiveglia ha chiesto agli altri se ci fosse stata davvero una bestemmia. Le bestemmie al GF hanno portato sempre delle conseguenze per i concorrenti responsabili. Il pubblico del reality non si sarebbe mai immaginato che sarebbero arrivate dalla regia.