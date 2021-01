Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci contro Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: «Ho dato tutto il materiale all'avvocato»

Elisabetta Gregoraci spara a zero sulla coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Interpellata da Alfonso Signorini, l'ex moglie di Flavio Briatore ha detto: «A scuola, quando passavi un compito, dicevi al tuo compagno di non copiare tutto, altrimenti il prof lo avrebbe scoperto. Ma loro copiano tutto e la gente se ne accorge». Il conduttore poi si rivolge a Pierpaolo e gli chiede di Elisabetta: «Perché le ho detto che mi sarebbe mancata quando è uscita? Dopo 80 giorni in cui non ho ottenuto più di un bacio, ho capito che mi sarebbe mancata solo un'amicizia». Interviene anche Giulia Salemi, che difende l'autenticità del suo rapporto con Pretelli: «Chi non crede a questo rapporto sono i fan dell'ex "coppia"».

Elisabetta ha deciso di usare un paragone... SHADE? 😏 #GFVIP pic.twitter.com/eJP7Xou2tT — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 11, 2021

La Gregoraci ha poi la possibilità di confrontarsi con Pretelli e attacca: «Con tanti posti letto liberi, tu e Giulia avete scelto proprio quello vicino alla scritta "Elisabetta" per appartarvi...». E aggiunge: «Da quando sono uscita dal Gf Vip non ho mai parlato di te, non avere questo timore. Siete voi che parlate tanto di me».

