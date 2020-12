Grande Fratello Vip, i nomi dei nuovi concorrenti: «Lamborghini, De Grenet e tanti altri»

Grande Fratello Vip, i nomi dei nuovi concorrenti. Sei nuovi componenti del cast entreranno nella casa del Grande Fratello Vip. La durata del programma è stata prolungata e a varcare la soglia ci saranno altri personaggi dello spettacolo. Il conduttore Alfonso Signorini ha svelato i nomi di chi entrerà nel mese di dicembre. Lo ha fatto sul settimanale che dirige "Chi" annunciando tra i prescelti Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra), Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga, Filippo Nardi e Mario Ermito.

APPROFONDIMENTI PAROLE PESANTI... GF Vip, Elisabetta Gregoraci sotto tiro dopo la diretta: scontro con... GF VIP GFVip, Maria Teresa Ruta sconvolta per la morte di Maradona: «I... GF VIP GF Vip, Patrizia De Blanck urla contro Myriam Catania: «Sei una...

Sul numero di 'Chi' in edicola mercoledì 2 dicembre si fanno i primi sei nomi, ma di questa sorta di secondo cast potrebbero far parte altri vip. Il reality lo consente, dal momento che la produzione ha scelto di portarlo avanti fino a febbraio e di fare uno speciale per Natale e Capodanno. Alcuni dei personaggi che faranno il loro ingresso nelle prossime puntate hanno già partecipato al Grande Fratello Nip. È il caso di Filippo Nardi, indimenticabile concorrente in cerca delle sigarette.

Ermito, invece, è stato nella Casa più spiata d’Italia per due settimane nel 2011. Tra i nuovi concorrenti anche l'ex naufraga de "L'Isola dei Famosi" De Grenet e due concorrenti di "Temptation Island" come Zenga (figlio dell’ex portiere Walter) e Carlotta.

Oltre a far entrare nuovi volti, la produzione dovrà cercare di trattenere quelli che sono già dentro la casa. Hanno manifestato l'intenzione di andarsene e di abbandonare il gioco Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello e Francesco Oppini. «Non insisto con chi vuole andare via, le logiche televisive devono fare un passo indietro di fronte alle scelte personali e famigliari; ognuno è libero di decidere e io accetto, anche con dolore, ogni scelta», ha dichiarato Signorini la scorsa puntata rivolgendosi ai più scontenti.

Ultimo aggiornamento: 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA