Gf Vip, Antonella Elia e Paolo Ciavarro si preparano e s'infilano cappotto e cappello

Grande Fratello Vip , i concorrenti si preparano e s'infilano cappotti e cappelli. Fan allibiti: «Che succede?». Nella casa più spiata d'Italia i concorrenti sono sempre in meno. Adriana Volpe ha lasciato il gioco per l'aggravarsi delle condizioni del suocero, di cui poi è stato dato l'annuncio della scomparsa.

La finale è stata anticipata alla prima settimana di aprile. E gli inquilini - tra cui Paolo Ciavarro, Patrick, Denver, Antonella Elia - trascorrono gli ultimi giorni nella Casa tra flash mob dedicati all'emergenza coronavirus e chiacchiere per distrarsi. Ma ai fan più attenti non è sfuggito un particolare. E su Twitter nasce il "caso". «A Roma fa 20 gradi, è primavera, com'è possibile che quando sono in giardino ancora indossano piumini pesanti e berretti di lana?». E ancora: «Ma hanno un microclima particolare? Paolo Ciavarro, Feranda Lessa e Antonella Elia sono sempre imbacuccati».

Intanto, gli inquilini si preparano per la cena a sorpresa di questa sera. Un momento di svago, anche per i telespettatori.

