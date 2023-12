Greta Rossetti verso il Grande Fratello: «Non ruberò il fidanzato a nessuno, quando lascio non torno indietro»

Greta Rossetti sembra essere sempre più vicina alla porta rossa che la condurrà all'interno della Casa del Grande Fratello. Facciamo un breve passo indietro per capire bene cosa è successo e cosa accadrà nella nuova puntata del GF, in onda sabato 2 dicembre.

Nel corso dell'ultima puntata del reality, andato in onda il 27 novembre, Alfonso Signorini ha ospitato l'ex tentatrice in studio per un confronto faccia a faccia con Perla Vaterio. Un confronto molto diretto e sincero che ha portato le due a chiarirsi una volta per tutte. Greta ha chiesto scusa per alcune frecciatine che ha mandato a Perla dopo la messa in onda di Temptation Island e Perla ha ribadito di non aver mai avuto nulla contro l'ex tentatrice e ora ex fidanzato Mirko Brunetti.

Al termine di questo momento, Greta ha chiuso definitivamente la relazione con Mirko e Alfonso Signorini ne ha approfittato per chiederle di entrare nella casa del Grande Fratello come concorrente.

In seguito alla domanda di Alfonso Signorini, Greta Rossetti ha detto di volerci pensare, ma il sorrisino dell'ex tentatrice non è passato inosservato ai fan che hanno intuito la volontà della giovane.

Greta, poi, ha condiviso un post su Instagram in cui lascia poco spazio ai dubbi.

«Scelgo il mio sorriso, scelgo la mia felicità.

«Ci tengo a precisare che nessuno andrà a rubare il fidanzato a nessuno, perché io sono single e quando lascio non torno indietro», ha voluto puntualizzare Greta Rossetti in un commento sotto al post. Una frecciatina diretta a chi la vorrebbe all'interno della casa del GF per poter litigare con Perla e per riconquistare Mirko Brunetti.

Non ci resta che aspettare la nuova puntata del Grande Fratello per vedere cosa farà quindi Greta e la reazione dei coinquilini in casa, soprattutto quella di Mirko e Perla.