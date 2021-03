I Soliti Ignoti, il concorrente "interrompe" il gioco e sbotta in diretta: «Porca miseria...». Amadeus reagisce così

Stasera, in onda su Rai1, il game show condotto da Amadeus. Ospite-detective del giorno, l'attore Giovanni Scifoni, che dal terzo episodio sarà un frate nella serie tv Leonardo. Come ogni sera, si gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo.

L'indagine di Scifoni inizia in salita. L'attore romano sbaglia le prime tre identità, ma è l'ignoto numero tre che glo dà da pensare. «Ha detto che 'spesso bisogna tagliare'. E se non cucina verdure grigliate cosa fa? - si chiede Scifoni -. Adesso ci penserò tutto il tempo». Il gioco continua. Un nuovo ignoto sta per rivelare i suoi indizi, quando l'attore interrompe la consuetudinaria procedura. «Adesso ho capito - esclama - ho capito cosa fa l'ignoto numero tre. Continuavo a pensarci. Bisogna spesso tagliare anche le scene di un film, quindi è lei la stuntman». Amadeus, incredulo, scoppia a ridere. Ma non conferma l'intuizione di Scifoni.

APPROFONDIMENTI IL GIOCO I Soliti Ignoti, Caterina Balivo protesta in diretta: «No,... SU RAI1 I Soliti Ignoti choc, esplosione durante la diretta. Amadues...

Solo prima della fase finale, il conduttore rivela: «Sì, l'ignoto numero tre è la stuntman». Scifoni riesce anche a indovinare il parente misterioso - fratello proprio dell'ignoto numero tre - devolvendo così 20.400 euro alla Fondazione Italiana per l'Autismo. Domani si torna a giocare per la solidarietà.