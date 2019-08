Ida Colucci morta, aveva 58 anni: l'ex direttrice del Tg2 entrò in Rai nel 1991

Ida Colucci

Dolore social. «Oggi ci lascia una amica. Ida Colucci per noi è stata soprattutto questo. Una carissima vera amica. Per tutti da sempre è stata riconosciuta come una professionista di altissimo valore. Capace. Infaticabile. Obiettiva. Indubbiamente un grande direttore di telegiornale sempre attenta alle tematiche sociali, dei diritti e delle donne. Al marito e a tutti quelli che l'hanno conosciuta e le hanno voluto bene formulo le condoglianze mie personali e quelle di tutto il partito. Cara Ida, ci mancherai tantissimo». Così, in una nota il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa sulla morte dell'ex direttrice del Tg2 Ida Colucci.

#IdaColucci lascia un vuoto incolmabile nelle redazioni del @tg2rai ed in tutta la #Rai.



Il più forte abbraccio e cordoglio da parte mia e di tutti i colleghi e colleghe #Rai ai familiari della nostra Ida.@Raiofficialnews @GenSangiuliano@USIGRai @vditrapani https://t.co/CzwQEOpIQN — Riccardo Laganà (@lagana_riccardo) August 19, 2019

Lunedì 19 Agosto 2019, 14:25 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2019 15:10

Addio a,ex direttrice del Tg2. La giornalista si è spenta a 58 anni dopo una malattia. Nata ail 22 agosto 1960, dopo le esperienze in Asca, Nuova Ecologia, Legambiente, entrò in Rai nel 1991, al Giornale Radio, per passare poi nel 2002 al Tg2, di cui diventò inviata nel 2005. Il 4 agosto del 2016 subentrò a Marcello Masi, assumendo su proposta dell'allora dg Antonio Campo Dall'Orto la direzione del Tg2, di cui era vicedirettrice dal 2009.