Il Cantante Mascherato: Milly Carlucci svela la prima maschera: «Succosi indizi e novità». Video a sorpresa della presentatrice che, sui profili social del nuovo programma di Rai 1, in partenza da venerdì 29 gennaio, ha mostrato al pubblico il bozzetto del primo travestimento.

«Quest’anno torniamo con nuove maschere e nuovi personaggi. Avrete succosi indizi e novità nei prossimi giorni perché io comincerò a darvi assaggini qui e là». Sui profili social de Il Cantanto Mascherato, che da quest'anno è anche su Twitter e Facebook, Milly Carlucci ha svelato la prima maschera del programma che partirà venerdì 29 gennaio 2021: si tratta della "Pecorella".

Parte ufficialmente oggi la caccia al vip che vestirà i panni della Pecorella, e di tutte le altre maschere. Al momento non ci sono inidizi sul cast, ma di certo ci saranno sorprese come per lo scorso anno quando a vincere fu Teo Mammuccari.

Nessun aggiornamento sulla giuria che dovrebbe essere confermata e composta da: Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Patty Pravo. Tra le possibile novità l'arrivo del giurato mascherato.

È il momento di rompere il ghiaccio!

La prima maschera che vi presentiamo è la #Pecorella🐑

Quale personaggio si nasconderà al suo interno?

Largo alla fantasia!#IlCantanteMascherato@milly_carlucci pic.twitter.com/0lg1I1PkNK — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) December 24, 2020

