Il Volo “spiazza” Mara Venier a Domenica In: «Ecco cosa ti abbiamo sentito dire fuorionda, possiamo ripeterlo?». Poi la smentita sullo scioglimento

Reduci dal successo di Sanremo 2024 con Capolavoro, Il Volo arriva a Domenica In e spiazzano tutti. L'intervista comincia con un siparietto fuoriprogramma. Piero prende la parola e dice guardando divertito Mara Venier: «Possiamo raccontare che cosa è successo fuorionda?».

Dopo il sì di Mara, Barone racconta: «Noi stavamo dietro i led e sentivamo Mara che faceva “Ma la smettete di scrivermi le cose? Uno non ci vedo, due lo sapete che improvviso”».

Il Volo a Domenica in, la risposta alle indiscrezioni

Una carriera la loro che va avanti da 15 anni. «Noi siamo cresciuti facendo quello che stiamo continuando a fare oggi»

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble nel salotto di Rai1 mettono a tacere le voci e indiscrezioni sul loro scioglimento, ma come è nata la notizia? «Litighiamo sempre! Noi adesso siamo insieme ma siamo sciolti! Per dare notizie, oggi, si sa. Molta gente ci ha fermato per strada dicendo “Non vi separate, non vi separate!”. Spiega Piero Barone ha spiegato: «È usciata la settimana di Sanremo che dovevamo fare un’intervista e lui (Ignazio Boschetto, ndr) come al solito non si è svegliato»

Interviene Gianluca: «In ogni gruppo c’è una bilancia che mantiene l’equilibrio ed è Ignazio. Io e Piero siamo gli opposti, come la sinistra e la destra». ha raccontato Gianluca. «Si parlava della serata delle cover e lui (Ignazio ndr) dice “Possiamo dimostrare che possiamo essere altro» e ho detto “Se vuoi essere altro, fallo, parla per te”».