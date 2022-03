Ilary Blasi, la frecciata di Alfonso Signorini al Gf Vip: «Se sei in crisi con Francesco Totti, ti posso prestare Alex Belli»

La presunta crisi, poi smentita, tra Ilary Blasi e Francesco Totti tiene banco anche al Gf Vip. Merito dello scambio di battute con Alfonso Signorini, che durante la finale di ieri sera ha inscenato un simpatico siparietto con la conduttrice.

Alfonso Signorini e Ilary Blasi, siparietto al Gf Vip

«La novità di quest'anno all'Isola erano le coppie, ma qui avete i triangoli. Non vi siete fatti mancare nulla» ha detto Ilary Blasi, che ha raggiunto lo studio in versione super casual con t-shirt e jeans. A quel punto il conduttore ha colto la palla al balzo per fare chiarezza sulle indiscrezioni che hanno tenuto banco nelle scorse settimane. «A proposito di accoppiamenti, di triangoli, visti i rumor che sento sul tuo conto…».

Senza scomporsi Ilary è stata al gioco: «Non sai nulla? Hai letto che sono separata in casa e sto divorziando?». Un commento ironico in risposta a tutti i pettegolezzi che volevano Totti e Blasi sull'orlo della separazione.

«Se vuoi ti posso prestare Alex Belli. Lui è sempre aperto all'amore libero» ha commentato ironico Signorini. «Con tutto il rispetto» Ilary Blasi ha declinato l'offerta, prima che Belli potesse intervenire: «Ilary ha già i suoi problemi, ognuno si tenga quelli che ha». Forse una storia con Ilary sarebbe troppo anche per Alex, che dopo il Gf Vip ha promesso di dedicarsi totalmente alla sua Delia.