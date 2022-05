Isola dei Famosi 2022, Roger Balduino scoppia a piangere per la madre malata: «Voglio sentire dalla sua voce se sta bene»

Ieri 8 maggio a l'Isola dei Famosi 2022 ci sono stati momenti di forte commozione tra i naufraghi per la festa della mamma. Tra donne che hanno lasciato i figli e uomini che hanno lasciato le mogli con i figli tra tutti quello che soffre di più è Roger Balduino. Se il modello sembra sempre confuso di fronte alle donne di una non è mai stato in dubbio: la mamma. Stasera Ilary Blasi consegna al ragazzo una pergamena.

La mamma ha avuto Roger che era giovanissima e si è occupata da sola di lui e poi lui di lei. «Per lei ora non è neanche un momento facile». Roger scoppia a piangere: «Lei mi ha detto di venire qua ma non mi è mai mancata così tanto. Penso a lei tutti i giorni. Sono sempre stato lontano da lei negli ultimi 10 anni, ma non è mai successo che non la sentivo per così tanto, sono due mesi, voglio sentire dalla sua voce se sta bene. È la donna più importante della mia vita».

La sorpresa

La conduttrice ha regalato al naufrago una clip con una lettera e delle foto di lui con la mamma e un messaggio strappalacrime. «Figlio mio sei sempre stato il mio guerriero. Sono sempre stato molto orgogliosa perchè sei sempre stato rispettoso e umile. Gerriero combattente infaticabile che non ha mai smesso di combattere con me e per me. Io sto bene e desidero che tu esca vittorioso»

La reazione del modello

La sensibilità del naufrago straripa ed è inarginabile: «È la donna più importante della mia vita. Ha il mio cuore 100% mi dispiace che domani non posso farti gli auguri perché è il suo compleanno»