Isola dei Famosi, «Che schifo»: pioggia di critiche per Mercedesz Henger. La madre Eva la difende

Mercedesz Henger nella bufera delle polemiche. Il suo arrivo all’Isola dei Famosi, nonostante la madre Eva fosse in ospedale, ha generato scompiglio. Sui social sono tanti i commenti delle persone che non hanno ritenuto giusta la decisione di Mercedesz di sbarcare in Honduras e non hanno esitato a scriverlo. Ora, a difendere la figlia è proprio la madre che, ricoverata in ospedale, aveva incitato la figlia a non lasciare il reality.

Dopo l'incidente in Ungheria, per cui ha riportato diverse ferite e traumi, Eva è in Italia, è stata trasferita a Roma ed è sotto le cure del professor Lorenzetti. Oggi , nella puntata di Pomeriggio 5, è apparsa insieme al medico e, in quella circostanza, Barbara d’Urso ha mostrato a Eva tutte le critiche rivolte a sua figlia. Nel leggerle, Eva stessa non capiva cosa avrebbe potuto spingere qualcuno ad attaccare Mercedesz Henger per l’Isola se è stata lei a chiederle di non abbandonare. Infatti ancor prima di leggere i commenti, la Henger ha chiarito il suo punto di vista:

«Sbagliano, perché le ho detto io di non tornare. Nessuno deve rinunciare a una cosa bella per sé per me. A me fa più piacere vederla lì, almeno mi fa compagnia come mi fai compagnia tu Barbara. Mi fa più piacere, anziché piangere qui con me».

Poi la conduttrice di Pomeriggio 5 ha mandato in onda una clip con commenti forti su Mercedesz. Eva è rimasta in collegamento, nonostante Barbara avesse proposto di interromperlo prima di andare avanti. Dopo aver letto espressioni come “che schifo” e anche di peggio, Eva Henger ha difeso sua figlia Mercedesz con le lacrime agli occhi: «A me dispiace perché questa sua esperienza era già fissata, il mio incidente è venuto dopo. Io riesco a rovinare anche questo».

Di fronte a quei commenti, Eva Henger si è sentita in colpa per le critiche a sua figlia, perchè si sente responsabile. «Così almeno la vedo di più - commenta ancora Eva-, questo è il suo lavoro. Se avesse avuto un altro lavoro prima o poi sarebbe dovuta tornare. La vedo di più così. Non dite cattiverie per favore. Lei voleva tornare a casa, ho voluto io di no. Non è egoista».