Reazione a catena, i telespettatori furiosi con gli autori: «Li hanno voluti far perdere. Che schifo»

Marco Liorni batte ancora Gerry Scotti sugli ascolti, ma su Reazione a Catena si scatenano le critiche. La puntata del quiz andata in ieri, 29 Giugno, ha mandato su tutte le furie i telespettatori. I tre ragazzi fiorentini (Edoardo, Lorenzo e Riccardo) soprannominati “Gessetti” arrivano allo slot finale de L'Ultima catena con un malloppo da 99 mila euro, ma il montepremi cala drasticamente domanda dopo domanda. Le soluzioni che i ragazzi hanno dato non andavano bene per gli autori, ma il pubblico non è daccordo. «Ieri ho visto #reazioneacatena è stato vergognoso l'atteggiamento di parte del conduttore ed era chiaro ed evidente che non volessero far vincere i campioni in carica. Schifo». Su twitter piovono critiche, le parole "incriminate" sono per lo più due.

Reazione a catena, pioggia di critiche contro gli autori

“Imboccare – B…. – Ciuccio”.

Ieri ho visto #reazioneacatena è stato vergognoso l'atteggiamento di parte del conduttore ed era chiaro ed evidente che non volessero far vincere i campioni in carica. Schifo. — Alberto (@LupoAlberto71) June 30, 2023

Le reazioni social

«Questo è un tranello per farli perdere»; «Non è giusto»; «Bast***di»; i cinguettii sono infuocati. I "Gessetti" arrivano alla fine con soli 6.188 euro, ulteriormente dimezzati a 3.094 in quanto il trio ha voluto scoprire il secondo vocabolo. E hanno fatto bene perché almeno i tre ragazzi sono riusciti a portarsi a casa 3mila euro. Ma la polemica non si placa. E siamo (quasi) certi che non sarà nemmeno l'ultima.