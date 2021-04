Isola dei Famosi a Domenica Live, il fratello di Valentina Persia: «Mia sorella ha avuto una vita drammatica»

Due lutti che hanno scosso la vita di Valentina Persia, come racconta il fratello Paolo in studio a Domenica Live: «Mia sorella ha avuto una vita drammatica. I gemelli stanno benissimo, sono con mia madre, che se li sta coccolando, e con mio fratello».

Orgoglioso della sorella Paolo Persia prosegue: «Sono orgogliosi della mamma, ci stiamo appassionando tutti, ci ha stravolto le giornate, sembra come quando seguiamo i mondiali di calcio. A Livello familiare siamo tutti mobilitati. Siamo quattro maschi e Valentina, si è letteralmente fatta le ossa in famiglia, il maschio di casa è così, Valentina è sempre stata così».

APPROFONDIMENTI DOMENICA LIVE «Sarà lui?», la mamma di Mauro Romano chiede la... L'ATTACCO Meghan Markle, «Grazie a Dio non c'era, non era neanche...

Isola dei Famosi a Domenica Live, Brando Giorgi: «Devo abbandonare l'Isola per operarmi a un occhio»

Prosegue il racconto il fratello Paolo: «Abitavamo a Ostiense negli anni '70 e vendevano le Enciclopedia a casa, e per la prima volta a cinque anni ha fatto un'imitazione in un programma televisivo. Lei è sempre stata un fenomeno».

Romana verace, «rosicona», come ha detto durante le dirette l'imitatrice in gara all'Isola di Famosi, è un personaggio che divide, ma che comunque non passa inosservata, specie per lo scntro con Fariba, la mamma di Giulia Salemi.

A riguardo il fratello commenta così l'accaduto: «Diciamo che vivono in condizioni estreme, non è una giustificazione, ma le reazioni possono essere forse impulsive».