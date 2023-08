Rai: la commedia napoletana protagonista del palinsesto estivo

Le grandi commedie in lingua napoletana saranno al centro della programmazione estiva della Rai con il ciclo di appuntamenti TV dal titolo “Teatri aperti”, iniziativa promossa in collaborazione tra la Radiotelevisione italiana, Regione Campania e Scabec, la Società Campana Beni Culturali che da oltre circa 20 anni promuove e valorizza le bellezze della Campania.

Il format prevede la messa in onda di 5 spettacoli televisivi realizzati dai protagonisti più amati del piccolo schermo; prossimo appuntamento giovedì 3 agosto con “Non mi dire te l’ho detto”, scritto e interpretato da Paolo Caiazzo.

“Non mi dire te l’ho detto” è la storia di Guglielmo, medico affermato e dongiovanni convinto che, per aiutare il suo amico Vincenzo un po’ imbranato con il gentil sesso, gli cede la casa per un appuntamento galante con una donna conosciuta in chat, mentendo alla moglie Raffaella e costringendola a lasciare libero l’appartamento. L’appuntamento viene interrotto dalle visite inaspettate di un ispettore dell’ufficio adozioni, un’assistente sociale e il parroco. Che i Social Network siano diventati uno strumento “delicato” è risaputo, com’è altrettanto noto che la tecnologia e i sentimenti non sempre vadano d’accordo. Stavolta, però, ad andarci di mezzo sono un matrimonio d’interesse e il rapporto tra due amici dal carattere diametralmente opposto: il primo è un serio dottore che ama divertirsi avventurandosi in storie extra-coniugali; l’altro è un programmatore informatico, dal carattere introverso, che con le donne è pressappoco incapace e preferisce, quindi, tuffarsi nel mondo degli incontri in “rete” col nickname dell’“Uomo Ragno”. Questo mix di situazioni paradossali ed imbarazzanti vivacizzerà la commedia televisiva.