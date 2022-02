Barbara D'Urso su Instagram: «Il primo promo de La pupa e il secchione» Ecco quando comincerà

Countdown per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Ora è ufficiale: comincerà il 15 marzo. Al timone del programma di Canale 5 ci sarà Barbara D'Urso che, costantemente aggiorna i fan sul suo nuovo programma. Fra piccoli spoiler e la pubblicità in costume, è stata proprio la conduttrice a pubblicare su Instagram il nuovo promo. Nel video, si vede Barabara in giacca bianco e gonna nera, che fa i provini alle pupe e ai secchioni: «Ed ecco il primo promo con alcuni provini de #lapupaeilsecchioneshow… Saranno loro?» scrive la conduttrice lasciando gli spettatori nel dubbio.

Poche ore fa, sul suo profilo Instagram, la showgirl aveva anticipato l'uscita del promo con una stories in cui ha scritto: «E tra circa due ore.. post col nuovo promo de #La Pupa e il Secchione con alcune pupe e pupi.. ma saranno loro? chissà...». Dunque, saranno effettivamente loro i concorrenti?