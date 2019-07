La Rai presenta i palinsesti autunnali, Fiorello su Rai Play. E lui scherza: «Speriamo che i vertici saltino, ho l'ansia»

Martedì 9 Luglio 2019, 18:07 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 18:13

Il ritorno di Fiorello in Rai, la prima serata per Mara Venier e il racconto dei grandi cantautori. Sono queste le principali novità del palinsesto 2019/2020, presentato oggi a Milano alla presenza dell'amministratore delegato Fabrizio Salini. Teresa De Santis, direttrice di Rai1, ha annunciato l'arrivo di un nuovo programma dal titolo , che avrà al timone la signora della domenica, mentre dal 16 novembre ci sarà Enrico Ruggeri con "Una vita da cantare".E poi ancora sempre sulla rete ammiraglia dal 29 novembre ci sarà "Venti anni che siamo italiani" con Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio. «Rai1 - ha detto De Santis - è una rete che avere una visione più larga delle altre: può innovare ma con grazia e con garbo. È una rete con un pubblico femminile e fatta da donne».Nella seconda serata, oltre a "Porta a Porta" con Bruno Vespa e "Frontiere" con Franco Di Mare, arrivano Pierluigi Diaco con "Io e te di notte" e Maurizio Costanzo, in onda dal 16 dicembre con "Gran Varietà".Tornano in onda in prima serata "Tale e quale show" con Carlo Conti dal 13 settembre e "Ulisse" con Alberto Angela dal 28 settembre.Il nuovo programma di Fiorello su Rai Play partirà dal 4 novembre. Lo annuncia l'amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini. Si tratterà di 18 show live con 5 access su Rai 1. «E un grande progetto multipiattaforma e multimediale, unico al mondo - spiega Salini - che abbiamo condiviso con Fiorello alcuni mesi fa. Sono orgoglioso di averlo portato a bordo». Assente in conferenza stampa il diretto interessato, che però interviene con un video: «Siamo pronti per questa nuova avventura su Rai Play», dice Fiorello, scherzando sulla speranza che «i vertici Rai saltino, così evito questo nuovo programma che mi mette ansia».