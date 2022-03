Laura Chiatti, lacrime a Verissimo: «Ho fatto due cose bellissime nella vita...»

Laura Chiatti, ospite a Verissimo per parlare della sua prossima fiction ‘Più forti del destino’, si commuove di fronte alla clip della sua famiglia. Enea e Pablo, e Marco Bocci, sono la sua vita: «Ho fatto due cose bellissime nella vita: loro» dice riferendosi ai figli.

«Come reagisci alle critiche social?» chiede Toffanin. «Ah di certo rispondo. Ho perso molti chili per delle intolleranze alimentari per cui sono più magra rispetto a prima. Ma bisogna capire che ci sono molte persone che soffrono di anoressia, per cui soprattutto sui social bisognerebbe imparare a dosare le parole».